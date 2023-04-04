Getir, Paris Maratonu'na ikinci kez sponsor oldu

Getir, spora verdiği desteği, dünyanın en önemli maratonlarından olan Schneider Electric Paris Maratonu’na ikinci kez sponsor olarak sürdürüyor.

Bu yıl 46.’sı gerçekleşen Schneider Electric Paris Maratonu’na Getir, ikinci kez sponsor oldu. Uzun mesafeli koşu olarak bilinen maratonları tamamlamak, sporcuların azim, kararlılık ve dayanıklılığını test ediyor. Bu anlamıyla maraton sponsorluğu, markanın dünyadaki büyümesini sağlayan temel ilkeleriyle paralellik taşıyor.

Sadece sponsor olmuyor, çalışanları da katılıyor

42 bin 195 metrelik yarışta, markanın hizmet verdiği farklı ülkelerden çalışanları geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bitiş çizgisine ulaşmak için ter döktü. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl dünyada kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan NKolay İstanbul Maratonu’na da e-ticaret sponsoru olunmuştu.

Maratondan futbola, basketboldan voleybola uzanan destek

İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Tottenham Hotspur’un sponsorlarından olan marka, Türkiye’de ise 2018 yılından beri Kuzeyden markasıyla Basketbol ve Voleybol Milli Takımları’nın resmi su sponsorluğunu sürdürüyor. Ayrıca Kuzeyden, 2022-2023 sezonunda V.Bank Spor Kulübü’nü de su sponsoru olarak destekliyor.