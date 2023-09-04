GetirAraç'tan kültür sanata destek

Esnek süreli, serbest dolaşımlı araç paylaşım platformu GetirAraç, kültürel yaşamı desteklemek için Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nun ulaşım sponsoru oldu.

Getir’in esnek süreli, serbest dolaşımlı araç paylaşım platformu GetirAraç, İstanbul’un kültürel yaşamını desteklemek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ ile bir iş birliğine imza attı. Yapılan anlaşmayla, İstanbul’un prestijli etkinliklerine ev sahipliği yapan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’na ulaşımda platform kullanıcılarına özel avantajlar sunuluyor. Kullanıcılar GetirAraç’ları etkinlik girişinde bulunan GetirAraç Ücretsiz Park Alanı’na bırakarak park yeri aramakla vakit kaybetmeden etkinliklerin tadını çıkarabiliyor. Ayrıca tüm sanatseverler platform kullanımlarını, 7 gün 24 saat boyunca açık olan bu alanda sonlandırdıklarında indirim kazanabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen sanatçılarını ağırlayan ve Harbiye Açık Hava Konserleri’nin yapıldığı mekan bu sene; Kenan Doğulu, Sıla, Teoman, Zeynep Bastık gibi en sevilen sanatçıların konserleri dahil olmak üzere tiyatro ve stand-up gibi sahne sanatlarının yer aldığı 100’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinliklere ulaşım ise kasım ayı sonuna kadar platform sayesinde daha konforlu ve avantajlı hale gelecek.