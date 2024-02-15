GetirYemek 5 yılda 10 kattan fazla büyüdü

GetirYemek, 5’inci yılını kutluyor. 81 ilde, 60 binden fazla üye restoranı ile hizmet veren platform, faaliyete geçtiği ilk yılın sonundan bu yana 10 kattan fazla büyümeyi başardı. Kuruluşundan bu yana 15 milyon kişiye ulaşan platform, aktif kullanıcı sayısını her yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek 5’inci yılını kutluyor. Sektöre yenilikler getirmeyi amaçlayan platform, hizmet alanını ve kullanıcı sayısını artırarak yoluna devam ediyor. İlk yılın sonundan bu yana 10 kattan fazla büyüyen platform, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümesine devam etmeyi hedefliyor.

Hızlı teslimat sektörünün öncülerinden Getir’in deneyim odaklı yaklaşımı ve teknolojisiyle farklılaştı. Restoranların yeni müşterilere ulaşarak gelirlerini artırmasına da destek olan platform, sadakat programı ile kullanıcılara yeni bir deneyim sundu.

Şirketin araştırmalarına göre, 2023 yılında dünya online yemek siparişi sektörü yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de de pazarın 2024’te 150 milyar TL’yi geçmesi bekleniyor. Türkiye’de online yemek platformu kullanıcısı sayısı genç nüfusa bağlı olarak hızla artıyor. Dünya ortalamasında online yemek siparişi veren kişi oranı yüzde 27 seviyelerinde yer alırken, Türkiye’de online alışveriş yapanların içinde yemek siparişi verenlerin oranının 2024’te yüzde 40’ı geçmesi bekleniyor.

“GetirYemek olarak 10 kattan fazla büyüdük”

Sektördeki büyümeyi değerlendiren GetirYemek CEO’su Yasemin Şişik Çelikboy, “Tek oyunculu sektörü dönüştürerek rekabeti getirdik ve bizi takiben diğer oyuncuların katılmasıyla pazarımız büyüdü. Türkiye’de yılda yaklaşık 23 milyon kişi online yemek siparişi veriyor. Platform olarak biz 15 milyon kullanıcıya dokunduk ve hem kullanıcılarımızın hem de üye restoranlarımızın mutluluğunu odağımıza alarak 10 kattan fazla büyüdük” açıklamasını yaptı.

“Aktif kullanıcı sayımızı her yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz”

Şirketin büyüme hedeflerini açıklayan Çelikboy, “Aktif kullanıcı sayımızı her yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz. Güçlü rekabetin olduğu bir ortamda, sürdürülebilir iş modelimizi ileri taşıyacağız. Platform olarak 5 yılda sektöre getirdiğimiz yeniliklerle pazarda sağlam bir konuma ulaştık ve önümüzdeki dönemde büyüyen pazarda güçlenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çelikboy, ‘‘Şirketimiz 2019 yılında kurulduğunda hem kullanıcılar hem de restoranlar için bir alternatif sunarak sektöre yeni bir soluk getirdi. Bu yeniliklerin ilki GetirGetirsin hizmeti oldu. GetirGetirsin hizmeti ile kendi kuryelerimiz ile teslimat yaparak yola çıktık. Bu sayede restoranlar yeni bir yatırım yapma ihtiyacı duymadan bizim platformumuz üzerinden de satış yaparak işlerini hızlıca büyütme fırsatı yakaladılar. Biz de Getir’den edindiğimiz bilgi ve tecrübe ile geliştirdiğimiz teknoloji ve algoritmalar sayesinde restoranların sadece ana işlerine odaklanmalarını sağladık” diye konuştu.

‘‘11 ili online yemek siparişi ile ilk kez tanıştırdı”

Çelikboy sözlerine şöyle devam etti: “Sonrasında ise hem müşterilerimize hem de restoranlara alternatif sunmak amacıyla ‘Restoran getirsin’ hizmetimizi de devreye aldık. Böylelikle restoranlarımıza operasyonlarını kendi istedikleri gibi yönetme esnekliği, müşterilerimize de yine istedikleri şekilde hizmet alma imkânı sunduk. Bu 2 hizmeti aynı anda sunan tek platform hala GetirYemek. Türkiye’nin 11 ilini online yemek siparişiyle ilk kez platformumuz tanıştırdı. Tunceli, Bayburt, Kilis, Gümüşhane, Artvin, Kars, Muş, Şırnak, Bitlis, Hakkari ve Ardahan kentlerimizde restoranlar ilk kez platformumuz ile online yemek siparişine başladı.’’

Platform menülere gerçek çekimli yemek fotoğrafları ekledi. Platform aynı zamanda kullanıcıların avantajlı kampanyalardan faydalanabilmeleri için fırsatlar sunuyor.

“Gündelik hayatın yoğunluğu nedeniyle online yemek sipariş sıklığının artması karşısında kullanıcılarımıza kazanç sunacak sektörün ilk sadakat programı olan GetirYemek Müdavim’i 2021 yılında başlattık” ifadelerini kullanan Çelikboy sözlerini şöyle sürdürdü: “Müdavim programımıza 2,5 yıl içinde 25 bine yakın restoran katıldı. 2023’te Müdavim avantajları sayesinde bir kullanıcımız 14 bin lira indirim kazandı. Bu sene, 5’inci yılımıza özel olarak 5 milyon TL indirim kampanyamızla her acıktıklarında kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Restoran ödemelerini ertesi gün gerçekleştiren tek platform

Üye restoranlarının işlerini büyütmesinde önemli bir rol oynayan platform, restoranların dijital görünürlüğünü artırdı. Üye restoranların mutluluğunun kullanıcı mutluluğuna giden yolda kilit öneme sahip olduğunu söyleyen Çelikboy, “İlk günden beri restoranlara hakediş ödemelerini ertesi günü gerçekleştiren tek platformuz. Bu sayede restoranların finansal maliyetlerini düşürerek, günlük operasyonlarını daha kolay yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Pandemide restoranlarımıza destek olabilmek için BiMutluluk hareketini başlatarak 3 ay boyunca komisyon almadan hizmet verdik. Aynı desteği geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilimizdeki restoranlarımıza da verdik” dedi.

Çelikboy, “Geçen 5 yılda çok sayıda restoran bizimle birlikte büyüdü ve markalaştı. İlk televizyon görünürlüğünü birlikte yaptığımız reklam kampanyaları ile sağlayan restoranlarımız oldu. Restoranlara sağladığımız destekleri çeşitlendirerek sürdüreceğiz” İfadelerini kullandı.

Yılların lideri lahmacun yerini tavuk dönere kaptırdı

Platform Türkiye genelindeki 60 binden fazla üye restoranıyla kullanıcılarını 30’dan fazla farklı mutfak kategorisinden lezzetlerle buluşturuyor. Platformun verilerine göre öne çıkan tercihlerden bazıları şu şekilde sıralandı.

5 yıllık verilere göre, mutfak kategorilerinde ilk sırada tavuklu ürünler yer alırken, onu sırasıyla dürüm, kahve ve içecek, döner ve burger izliyor. Geçtiğimiz yıllarda en çok sipariş edilen yemek olan lahmacun, geçen sene yerini tavuk döner dürüme bıraktı. İş yerlerinden verilen siparişlerde en fazla tavuklu ürünler tercih edilirken, onu kahve ve içecekler takip ediyor. Siparişlerin yaklaşık yarısı akşam saat 6’dan sonra verilirken, son yıllarda öğleden sonra sipariş verme oranı ise artıyor. Hafta sonu ortalama sipariş miktarı ise hafta içine göre yüzde 50’den daha fazla. Saatlik kırılıma göre, gün içinde siparişlerde tavuk ilk sıradayken, gece 12’den sabah 6’ya kadar olan zamanda diliminde dürüm ilk sırada yer alıyor.

Oğuzhan Koç’lu yeni reklam filmini yayınladı

İlk kez 2022’de Oğuzhan Koç’la bir araya gelen GetirYemek, sevilen sanatçıyla beraberliğine bu yıl da devam ediyor. Genç bir hayran kitlesine sahip Koç’la geçen 2 yılda yapılan iş birliği, platformun daha geniş kitleler tarafından tanınmasında rol oynadı. Koç’la yaptıkları iş birliği hakkında konuşan Çelilboy, “Geçtiğimiz 2 yıl içinde Oğuzhan Koç’un markamıza önemli katkıları oldu. Yayına giren yeni reklam filmimizle sevgili Oğuzhan Koç ile iş birliğimizi sürdürmekten çok memnunuz” açıklamasını yaptı.