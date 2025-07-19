Geyve Belediye Başkanı Yıldız, Bilecik'te geçirdiği kazada yaralandı

Bilecik’te kamyonetin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaneli ilçesi Selçik köyü mülki sınırları içerisinde bulunan D-650 karayolu üzerinde saat 17.54’te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametine giden Refik Yıldırım (39) idaresindeki 43 FS 619 plakalı kamyonet, aynı yöne giden Mehmet Talha Bağcıoğlu (30) idaresindeki 54 ALJ 515 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Talha Bağcıoğlu ile aynı araçta bulunan Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız (43), Mustafa Ünal (51) ve Samet Aral (28) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenen Selçuk Yıldız ve Mustafa Ünal, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Talha Bağcıoğlu ve Samet Aral’ın ise Osmaneli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-650 karayolu trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.