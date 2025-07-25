Geyve'de 5 gün sonra aynı nokta yeniden alevlendi: Yangına ilk müdahaleyi polisler yaptı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz’da başlayarak Bilecik’e de sıçrayan orman yangını, 5 gün aradan sonra aynı bölgede yeniden çıktı. Alevleri fark eden polis ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak yangına, yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyümesini önleyen polislerin ardından gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını tamamen söndürerek bölgede soğutma çalışması başlattı.

Hacılar Mahallesi mevkiinde 20 Temmuz Pazar günü çıkan yangın Bilecik’e de sıçradı. Ekiplerin yoğun çabası neticesinde Geyve bölgesinde yangın büyük çapta kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bölgeye yakın bir mevkide alevler tekrar yükseldi. İlçe merkezinden de görülen dumanlar üzerine Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, henüz alevler büyümeden olay yerine ulaştı. Ekiplerin taşıdığı yangın söndürme tüpleriyle yaptığı ilk müdahale sayesinde yangının tekrar kontrolden çıkması önlendi. Daha sonrasında bölgeye gelen orman ve itfaiye ekipleri de müdahalede bulunarak bölgede soğutma çalışması başlattı.