Geyve'de çalışma sebebiyle o güzergah kapatılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geyve’nin 6 mahallesini kapsayan grup yolu üzerindeki menfezlerde yenileme ve genişletme çalışmalarına başlıyor. Geyve Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde başlayacak çalışmalar nedeniyle güzergah 23 Ekim Pazartesi günü trafiğe kapatılacak. Büyükşehir bölgeye ulaşım için sürücülerin alternatif yolları tercih etmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Şehir içi ulaşımında hayata geçirdiği köprülü kavşak ve duble yollar ile ulaşımda maksimum seviyeye ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de sıcak asfalt, beton yollar ve menfez yapımıyla ulaşımı rahatlatıyor. Bu kapsamda ihalesi tamamlanan ve Geyve’nin 6 mahallesini kapsayan grup yolu üzerindeki menfezlerde yenileme, genişletme imalatı gerçekleştirilecek. Çalışmalara Geyve Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde yer alan menfezden başlayacak Büyükşehir Belediyesi, bölgeye ulaşımda sürücülerin problem yaşamaması için alternatif güzergahları kullanması gerektiğini açıkladı.

Geyve’de Umurbey, Safibey, Bozören, Çengel, Kozan ve Bayat mahallelerini kapsayan grup yolu üzerindeki miadı dolan, yıpranan, işlevini yitiren, trafik yükünü taşımayan ve bölgenin ihtiyacını karşılamayan 2 menfez yıkılarak yerine 2 yeni yüksek teknolojili köprü yapılacak. Bölgede gerçekleştirilecek üstyapı çalışmalarıyla ulaşımı güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi çalışmalar çerçevesinde grup yolunun belli zamanlarda trafiğe kapatılacağını açıklayarak sürücülerin aksilik yaşamamaları adına alternatif yolları tercih etmelerini yönünde uyarılarda bulundu.