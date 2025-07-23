Geyve'de ikinci orman yangını çıktı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde farklı mevkide yeni bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Karaçam-Nuruosmaniye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Ayrıca, ilçede 20 Temmuz Pazar günü saat 17.15 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını, kontrol altına alındı. Bölgede 4. günde de soğutma çalışmaları sürüyor.