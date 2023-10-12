Geyve Doğançay'ın altyapı hattı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Doğançay Mahallesi’ne uzun yıllar boyunca içme suyu sağlayan bin 500 metrelik altyapı hattını yeniliyor. Çalışmalar çerçevesinde bölgeye inşa edilen depo ile Doğançay Mahallesi kesintisiz içme suyu ile buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Doğançay Mahallesi’nde başlattığı çalışmalar ile bölgeye uzun yıllardan beri içme suyu sağlayan bin 500 metrelik eski hattı yeniliyor. Revize çalışmaları çerçevesinde bölgeye inşa edilen 50 metreküplük içme suyu deposu sayesinde de Doğançay Mahallesi kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak. Aynı zamanda yeni hat sayesinde önüne geçilecek su kaçakları ile de ciddi oranda su tasarrufu sağlanacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı ve bölgeyi yeni proje ile yakın zamanda buluşturacakları ifadelerine yer verildi.