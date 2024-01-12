Geyve MYO'da Ali Fuat Cebesoy anıldı

SUBÜ Geyve MYO ev sahipliğinde milli mücadelenin önde gelen isimlerinden Ali Fuat Cebesoy’un 56’ncı vefat yıl dönümü anıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Alifuatpaşa Eyüboğlu Yerleşkesi’nde milli mücadeleninin önde gelen isimlerinden Ali Fuat Cebesoy’un vefatının 56’ncı yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda şehitlerin ve hayatını kaybeden gazilerin ruhları için Kuran-ı Kerim okundu. Alifuatpaşa Ortaokulu öğrencileri milli mücadeleyi ve Ali Fuat Cebesoy’u anlatan şiirler okurken, program sonunda helva ikramı yapıldı. Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Geyve MYO Müdürü Doç. Dr. İbrahim Taha Dursun, “Milli mücadele dönemi ve Türk siyaseti için önemli bir değer olan Ali Fuat Cebesoy’un anıldığı bir programı düzenlemekten şeref duyduk. Yerleşkemizin isminde de bu kahramanın adının yer alıyor olması programı ayrıca anlamlı kıldı. Üniversitemizin birimlerinin bulunduğu yerlere katkı sağlıyor olması ve yerel taleplerin karşılanmasında çözüm üretmesi oldukça sevindirici” dedi.