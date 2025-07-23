Geyve orman yangınından geriye kalanlar

Sakarya’nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik’e sıçrayan ve birçok köyün tahliyesine sebep olan orman yangınının etkisi uydudan da net şekilde görüldü. Yangın, 4’üncü gününde soğutma çalışmalarıyla kontrol altında tutulurken, kül olan yüzlerce hektar alan ve ağır hasar dron ile havadan da görüntülendi.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz Pazar günü saat 17.15 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyerek Bilecik sınırına kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının dördüncü gününde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yüzlerce hektarlık alanı küle çeviren yangının izleri, uydudan çekilen görüntülerle de gözler önüne serildi. Yangından etkilenen tahmini alanların afet haritasındaki izleri, yangının yıkıcı boyutunu net bir şekilde ortaya koydu. Dördüncü gününe giren yangında, orman ekosisteminin büyük yara aldığı görüldü. Bölgede hem tarım alanları hem de yaban hayatı zarar gördü. 4’üncü gün itibarıyla bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yanan alanlarda tahribat netleşmeye başladı. Yangının küle çevirdiği alanlar dron ile havadan da görüntülendi.