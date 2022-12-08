Gezen Sinema Sındırgı'da çocuklarla buluştu

Sinema salonlarına ulaşımı kolay olmayan, sinemaya gitme imkânı bulamamış çocuklar için Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ile geliştirilen gezen sinema tırı Balıkesir’ in Sındırgı ilçesinde öğrencilerle buluştu.

Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı ilk ve ortaokulu bahçesine kurulan gezen sinema da anaokulundan ortaokul öğrencilerine kadar farklı seanslarla 500’e yakın öğrenci sinema ile buluştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi destekleri ile farklı okullardaki öğrenciler de gezen sinemaya getirildi.

İlk defa sinemaya gitme heyecanı yaşayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

İlk defa sinemaya gelmenin heyecanını yaşadığını belirten öğrenci Dursun Ahmet Çakırcan “Sinema güzeldi horon teptik. Zeybek oynadık. Sinema çok güzeldi. Keşke çok önceden gelseydi. İçerisi güzeldi. Önceden gelseydik daha mutlu olurduk. İlk defa sinemaya geliyorum çok güzel bir ortamdı” dedi.

2017 yılından bu yana il il dolaşan “Gezen Sinema ” 71. İl olarak Balıkesir’de mola verdi. Balıkesir’in de çeşitli ilçelerinin yanı sıra Sındırgı ilçesinde de öğrencilerle buluştu. Sinema salonunda film izlemenin keyfini çocuklara tattıran proje dahilinde sanatın her dalına da dokunuluyor.

Çocukların öz güvenlerinin kazanılması adına onların da dâhil olduğu mini tiyatrolar, şarkı söyleme, kültürümüzün yansıması zeybek ve horon gibi oyunlarla da öğrenciler keyifli vakit geçiriyor. Bir bölümlük sinema filmi ile seanslar son buluyor. Öğrencilerin yaş gruplarına göre etkinlikler gerçekleştiriliyor, film seçimi de o yönde yapılıyor.

Öğrenciler için faydalı bir etkinlik olduğunu belirten 3 Eylül Anaokulu müdür yardımcısı İbrahim Alper Demir “Etkinlik ile ilgili söyleceğim; her çocuk sinemaya gitme imkanı bulamıyor. Bu etkinlik sayesinde çocuklarımız sinemayı görmüş tanımış oldu. Faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Çocukların sinemaya gitmesi, görmesi yani kültür açısından kendileri açısından, mutlu olmaları açısından güzel bir etkinlik. Kendileri de mutlu oldu. Zaten gelirken çok sevinçli çok istekli geldiler. Faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum“ dedi.

Sanat İçin Yola Çık Derneği Başkanı, Gezen Sinema Proje Sorumlusu Erol Gözen ise “Balıkesirdeyiz. Şu anda 71. İlimiz. 2017’den beri yollardayız. Balıkesir’in bütün ilçelerine gidiyoruz. Bugün Sındırgı’da siz bizi ağırladınız. Amacımız bir etüt sınıfı gibi çalışıyoruz. 40 dakika falan sürüyor ortalama seanslarımız. Çocukları tırın içerisinde koltuklara oturtup sadece sinema izletmekle bırakmıyoruz. Sanat dallarına dokunabildiğimiz kadar dokunuyoruz. Çocuklarla zeybek oynuyoruz. Çocuklarla türkü söylüyoruz birlikte. Tiyatrodan örnekler yapıyoruz. En son 1 partlık sinema filmiyle veda ediyoruz. Amacımız sinema salonunda sinema izlemeleri. Daha önce sinemaya gitme şansı bulamamış erişimsiz dezavantajlı coğrafyalarda çocukları sinemayla buluşturmak amacımız“ dedi.