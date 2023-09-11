Gezi teknesinde yaralanan kişi Sahil Güvenlik tarafından karaya çıkartıldı
Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi.
Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında gezi teknesinde yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerine ulaştırılması gereken vatandaş gezi teknesinin çağırısı üzerine Sahil Güvenlik botu ile açık denizden alınarak karada sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Ayvalık Devlet Hastanesine ambulans ile sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.