Gezici muayene aracı deprem bölgesine gönderildi

İzmit Belediyesi, depremden zarar gören hayvanların tedavilerini yapmak üzere gezici muayene aracı Patibüs’ü afet bölgesine gönderdi.

Yaraların sarılması için çadırkentler, konteynerler ve aşevleri kuran İzmit Belediyesi, depremden zarar gören hayvanlar için de harekete geçti. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, gezici muayene aracı Patibüs ile birlikte deprem bölgesine gitti. Bölgeye ulaşan ekip ilk önce çalışmalarını Kahramanmaraş’ta ardından da depremden zarar gören tüm illerde sürdürecek.