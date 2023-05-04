Gezici tırlar deprem bölgesindeki çocuklarla buluştu

Garanti BBVA gezici tırları ve çalışanlardan oluşan ekip, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki çadır kentleri ziyaret ederek depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Garanti BBVA 23 Nisan’ı deprem bölgesindeki çocuklarla birlikte kutladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birçok oyun ve atölye içeren Garanti BBVA gezici tırları ve çalışanlardan oluşan ekip, 22 Nisan - 29 Nisan tarihleri arasında Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki çadır kentleri ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar; seksek, yakar top ve masa futbolu gibi geleneksel oyunların yanında çocuk tiyatrosu, illüzyon gösterisi, film gösterimi ve masal anlatımlarıyla eğlenceli saatler geçirdiler. Düzenlenen atölyelerde kukla, rüzgârgülü ve uçurtma yapmayı öğrenen çocuklar bayramın tadını çıkardı.

Eğlence tırının yanı sıra köylere de oyun ve atölye içeriği taşıyan gezici araç ulaşan Garanti BBVA, kentlerden köy ve kasabalara geniş bir alanda çocuklara ulaştı.

Bir hafta boyunca bayram coşkusu yaşandı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) eğitmenleri ve çalışanlarından oluşan Gönüllü Yoncalar’ın da eşlik ettiği etkinliklerde çadır ve konteyner kentlerden köylere kadar uzanan geniş bir rotada bir hafta boyunca bayram coşkusu yaşandı. ÖRAV üyeleri, köylerdeki sorunları tespit edip ilgili birimlere aktarma fırsatı da buldu. Garanti BBVA, deprem bölgesindeki çocukların yoğun ilgiyle karşılaştığı etkinliklerin devamı için de çalışmalarını sürdürüyor.