Gheorghe Popescu: 'Türkiye favori ama Romanya'nın kaybedecek bir şeyi yok'

Dorinel Munteanu ve Gheorghe Hagi’den sonra 116 müsabakayla Romanya Milli Takımı’nın en çok maça çıkan üçüncü futbolcusu olan, Galatasaray ile UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan, Barcelona’yla UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı kaldıran, PSV Eindhoven ile Hollanda şampiyonlukları yaşayan Rumen ve Avrupa futbolunun efsane oyuncularından Gheorghe Popescu, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde yarın oynanacak Türkiye - Romanya mücadelesine ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Türkiye, kariyerim ve hayatım için çok önemli bir yer"

Romanya ve Türkiye’nin Dünya Kupası yolunda karşı karşıya gelecek olmasının duygusal anlamda nasıl hissettirdiğini anlatarak sözlerine başlayan Popescu, "Bu benim için olağanüstü bir an ve bambaşka hissediyorum. Türkiye, kariyerim ve hayatım için çok önemli bir yer. Bu yüzden bu gerçekten çok özel bir şey. Eşsiz bir durum, daha önce hiç yaşamadığım bir şey ve sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Mircea Lucescu, böyle bir maçta Romanya’yı yönetecek en doğru adam"

Gheorghe Popescu, Teknik Direktör Mircea Lucescu’nun böyle kritik bir maçta Romanya’nın başında olmasının nasıl bir avantaj sağladığına dair görüşlerini de paylaştı. Rumen efsane, "Lucescu, böyle bir maçta Romanya’yı yönetecek en doğru adam. Türk futbolunu ve zihniyetini her yönüyle anlıyor. Böylesine önemli bir maç için her detayı hesaba kattığına inanıyorum. Umarım o yedek kulübesinde, Hagi ve ben de tribünde taraftar olarak ve Türkiye’de tarih yazmış Rumenler olarak, İstanbul’da bir kez daha zafer kazanabiliriz, bu sefer mevcut milli takımla" şeklinde konuştu.

"Türkiye olağanüstü oyunculara sahip"

Türkiye’nin son dönemde hücum odaklı ve cesur oyun tarzına sahip olduğuna vurgu yapan Popescu, "Türkiye’nin oyun tarzı çok etkileyici, her an fark oluşturabilecek olağanüstü oyunculara sahip. Sadece Romanya savunması için değil, her savunma için bir tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

"Bugünkü Türkiye takımı, bizim jenerasyonumuzdan daha teknik"

58 yaşındaki futbol adamı, ’Şu anki Türkiye kadrosunu, Galatasaray ile kupalar kazandığınız jenerasyondaki Türk futbolcularla karşılaştırdığınızda ne gibi farklılıklar görüyorsunuz?’ sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Her iki dönemde de olağanüstü oyuncular vardı. Futbol o zamandan beri çok gelişti. Bence bugünkü takım bizim jenerasyonumuzdan daha teknik. Ancak o zamanki zihniyet ve ruh, Türkiye’nin dünyada üçüncülüğe ulaşmasına yardımcı olan şeydi. Türkiye’nin çok değerli bir kadrosu olmasına rağmen, bunun bugün hala mümkün olup, olmadığından emin değilim."

"Takım ruhu ve güçlü taktik disiplinle Türkiye’nin kilit oyuncularını etkisiz hale getirebiliriz"

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncuların Türkiye adına maçın sonucunu değiştirme kapasitesine sahip olduğunu belirten Popescu, Romanya’nın ise doğru hamlelerle bu futbolcuları etkisiz hal getirebileceğini savundu. Gheorghe Popescu, "Bu oyuncular harika ve dünyanın hemen hemen her takımında ilk 11’de oynayabilirler. Belki şu anda aynı türden bireysel yıldızlarımız yok ancak takım ruhu, motivasyon ve çok güçlü taktik disiplinle Türkiye’nin kilit oyuncularını etkisiz hale getirerek bunu telafi edebiliriz" dedi.

"Türkiye favori ama Romanya’nın kaybedecek bir şeyi yok"

Eski Rumen futbolcu, Türk taraftarların oluşturacağı atmosferin farkında olduğunu söylerken, bazen baskının ev sahibi takım için olumsuz da bir rol oynayabileceğine dikkat çekti. Popescu, "Türkiye favori ama Romanya’nın kaybedecek bir şeyi yok. Son zamanlarda Avusturya ve İsviçre gibi takımlara karşı iyi sonuçlar aldık ve tek maçlık bir play-off’ta her şey olabilir. Birkaç önemli an, tüm farkı oluşturabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’nin her zaman tutkusu, motivasyonu ve güçlü bir performans arzusu olmuştur"

Türkiye’de futbol oynadığı dönemdeki takım arkadaşlarından da övgüyle bahseden Gheorghe Popescu, "Türkiye’nin her zaman tutkusu, motivasyonu ve güçlü bir performans arzusu olmuştur. Bunu bugün bile oyun tarzlarında görebilirsiniz. Her dönemin kendine özgü bir güzelliği vardır. Eski takım arkadaşlarım olağanüstü oyunculardı ve benim için kariyerimin en güzel dönemi o dönemdir. Nesilleri karşılaştırmayı sevmiyorum. İkinci evim İstanbul’da ve bu maçın tadını doyasıya çıkarmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Türk taraftarlarla yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum"

Müsabaka için Türkiye geleceğini de aktaran Popescu, Türk taraftarlarla bir araya gelmeyi heyecanla beklediğine değindi. Efsane futbolcu, "Türkiye’de oynadığım dönemde her zaman yapmaya çalıştığım şey; sadece ben değil, biz olmaktı. Durum ne olursa olsun sahada elimizden gelenin en iyisini vermekti. Taraftarların desteğini gerçekten hissettik, performanslarımız ve sonuçlarımızla onlara mutluluk getirmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Bence yetenek, teknik, fiziksel hazırlık veya taktik disiplinin ötesinde, karakter ve motivasyon sadece futbolda değil, her spor dalında çok önemli bir rol oynar. Muhteşem bir maç bekliyorum ve elbette elemeleri geçebileceğimizi umuyorum. Benim için şahsen Türkiye’ye dönmek her zaman özeldir. Umarım bu ziyaret, son zamanlarda yaptığım diğer ziyaretler kadar anlamlı olur ve sonuçtan bağımsız olarak Türk taraftarlarla yeniden bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.