GİBTÜ'den örnek davranış

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversite (GİBTÜ) asrın felaketi olarak görülen depremde binlerce vatandaşa kapılarını açtı.

GİBTÜ depremin ilk saatinden itibaren yaraları sarmak için harekete geçti. Gaziantep’te depremzedelere ilk kapılarını açan kurum olan GİBTÜ, sosyal tesislerini ve kapalı spor salonunda misafirlerini en iyi şekilde ağırladı. Çölyak hastalarını da unutmayan GİBTÜ, deprem bölgesine bin 200 koli glütensiz ekmek, kurabiye, mısır gevreği gibi gıda ürünleri de gönderdi.

Rektör Hatipoğlu ilk çağrıyı yapan kişi oldu

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversite yönetimi depremin ilk gününden itibaren kapılarını depremzedelere açtı. Her gün bin kişilik sıcak yemek ve ihtiyaçlar vatandaşlara ulaştırıldı. GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, depremden dakikalardan sonra sosyal medya hesaplarından üniversitenin kapılarının herkese açık olduğunu duyurdu. Gaziantepli vatandaşlar üniversite kampüsüne sığınarak kendilerini koruma altına aldılar. Depremden hemen sonra üniversite personeliyle bir araya gelen Rektör Hatipoğlu, tüm bina ve tesislerinin kapılarını depremzedeler için açtı. Hatipoğlu, depremin hemen ardından sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: "Depremden etkilenen bütün bölgelerimize geçmiş olsun. Rektörü olduğum Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversite’sinin sosyal tesisleri (Kapalı Spor Salonu) yarım saat sonra Gazianteplileri misafir etmeye hazır hale gelecek. Kampüsümüz de arabasıyla geleceklere açıktır”

Çölyak hastaları unutulmadı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, depremler ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle kentte evlerine giremeyen kent sakinleri için tüm bina ve tesislerinin kapılarını açarken, kentteki ve bölgedeki çölyak hastalarını da unutmadı. GİBTÜ, Rektörü Prof. Dr.Nihat Hatipoğlu’nun girişimleriyle üniversite kampüsüne bin 200 koli çölyak hastaları için, ekmek, kurabiye, mısır gevreği gibi gıda ürünleri gönderildi. Bu ürünler başta Gaziantep olmak üzere çevre ilçeler ve illerde dağıtıldı. Kampüsü dağıtım merkezi yapan üniversite aynı zamanda, Gaziantep’in ilçelerine, Hatay’a, Adıyaman’a Kahramanmaraş’a da glütensiz gıda dağıtımını gerçekleştirdi.

Hatipoğlu: "Bütün imkanlarımızı seferber ettik"

Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, misafir ettikleri depremzedelere 3 öğün yemek verdiklerini anlattı. Depremzedelerin psikolojik olarak şuan yüksek katlı yerlere girmeye müsait olmadıklarını belirten Hatipoğlu, “Bu nedenle spor salonlarını paravanla aile aile bölerek vatandaşların rahatça konaklayacakları yer haline getirdik. Biz GİBTÜ olarak depremin olduğu ilk andan itibaren bütün imkanlarımızı seferber ettik. Bütün sosyal tesislerimizi kendi vatandaşlarımıza açtık. Kampüsümüzü AFAD ve Kızılay’la işbirliği yaparak bölgenin ihtiyaçları çerçevesinde dizayn ettik. Şu ana kadar 3 tır malzemeyi bölgeye gönderdik” şeklinde konuştu.