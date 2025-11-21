Gıda Denetimlerinde Kritik Uyarı: Silivri'de İşletmeler Yakından Kontrol Edildi

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde özellikle izlenebilirlik, hijyen ve gıda güvenliği kriterleri öncelikli olarak ele alındı.

Hijyen ve Güvenlik Şartlarına Yakın Takip

Denetimlerde, işletmelerin hem üretim süreçlerinde hem de satış alanlarında gıda güvenliğine uygun hareket edip etmediği kontrol edildi. Ürünlerin izlenebilirlik kayıtları incelendi; stok, üretim-tüketim tarihleri ile depolama koşullarının mevzuata uygunluğu değerlendirildi.

İşletmelere 5996 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme

Gıda Kontrol Görevlileri, işletme sahipleri ve çalışanlarına 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde sorumluluklarını hatırlattı. Gıda güvenliği zincirinin her halkasında dikkatli olunması gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Vatandaşlara Önemli Çağrı

Müdürlük, gıda güvenilirliği konusunda toplumun tüm paydaşlarının sorumluluk bilinciyle davranması gerektiğinin altını çizerek vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

“Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo Gıda 174 İhbar Hattı’na bildirim yapılması büyük önem taşımaktadır.”