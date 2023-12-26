Gıda güvenirliği ve hayvan sağlığını koruyacak proje

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Şahan ve ekibinin geliştirdiği proje ile bir küf toksini (mikotoksin) olan Zearalenon’un (ZEN) giderimine yönelik önemli ve yenilikçi bir adım atıldı.

Prof. Dr. Yasemin Şahan’ın 2023 yılı Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) çerçevesinde yürütücüsü olduğu “Soğuk Plazma Uygulamasının Mısırda Zearalenon Giderimi ve Biyoerişilebilirliği ile A ve E Vitamin İçerikleri Üzerine Etkisi” başlıklı proje, YÖK tarafından desteklenmeyi başardı. Bursa Uludağ Üniversitesi ile Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek projenin ekibinde; Prof. Dr. Sine Özmen Toğay, Dr. Neslihan Turan, doktora öğrencisi Ömer Şerif Aydın ve doktora öğrencisi Pınar Manarga Birlik yer alıyor. Proje aynı zamanda Ömer Şerif Aydın’ın doktora tez çalışmalarını da kapsıyor.

Yürütülen çalışmaya dair bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Yasemin Şahan, önemli mikotoksinlerden biri olan zearalenonun tarımsal ürün, gıda ve hayvan yemlerinde oluşumunun gıda güvenilirliği ve hayvan sağlığını tehdit ettiğini, aynı zamanda da ürünlerde ekonomik kayıplara neden olduğunu vurguladı.

Bilgi birikimi ve gelişimine katkı sağlayacak

Prof. Dr. Yasemin Şahan, “Bu proje ile kontamine tarım ürünlerindeki ZEN sorununun ortadan kaldırılması için yenilikçi bir teknoloji olan soğuk plazma uygulamasının geliştirilmesi ve optimizasyonunun yanında ZEN’in biyoerişilebilirliğinin belirlenmesi ve uygulanan teknolojinin ürünlerin vitamin içeriğine olan etkisi araştırılacaktır. Böylece bu alanda hem kanun yapıcı kurum/kuruluşlara hem de tarım ve yem sanayiine yönelik sonuçların elde edilmesi ve paylaşılması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje ekibindeki araştırmacıların bilgi birikimlerini “Gıda ve Yem Güvenilirliğine Yönelik Yenilikçi Teknolojilerin” geliştirilmesi için kullanması ile ülkemizin bu alandaki bilgi birikimine ve gelişimine katkı sağlanacaktır. Sonuçta, insan ve hayvanlar için güvenilir gıda ve yem tüketimi sağlanarak daha sağlıklı bir yaşam eldesi ile birlikte ekonomik kayıpların da önüne geçilebilecektir” dedi.