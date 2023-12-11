Gıda işletmelerinde denetimler devam ediyor

Bilecik Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Öncelikle eğitim kurumları, yemekhane ve kantinleri olmak üzere gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde rutin il ve Bakanlık programları, ihbar, CİMER ve Alo 174 şikâyetlerine yönelik denetimler ve numune alımları yapılıyor. Alınan numunelerin ayrıntılı analizleri yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda Kontrol Laboratuvarlarına gönderiliyor. 5996 Sayılı Kanun kapsamında gerekli hijyen şartları sağlamayan gıda ve yem işletmeleri ile analiz sonuçları uygun olmayan işletmelere ise idari para cezası uygulanıyor.