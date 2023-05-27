Gıda Kontrol Denetçilerine 'BRC Food V9' eğitimi verildi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilerek desteklenen ’BRC Food V9 Denetçi Eğitimi’ projesi çerçevesinde eğitimlere başlandı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Kılınç ve Gıda Kontrol Görevlisi teknik personel katıldı. Üç gün süren eğitimde, Gıda Üreten İşletmelerde Dünya Standartlarında bir gıda güvenilirliği sistemi olan BRCGS uygulamaları ve denetimleri hakkında ayrıntılı eğitim verildi.

Eğitimler sonucunda başarılı olan teknik personele BRCGS Denetçi sertifikası verilecek.