Gıda sektörü ihracatına 'Bursa Food Point' desteği

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Ticaret Bakanlığı destekleri ile düzenlenen ‘Bursa Food Point’ alım heyeti programında Bursa gıda sektörü temsilcileri 30 ülkeden 200’e yakın yabancı alıcı ile bir araya geldi. Etkinlikte 2 gün boyunca binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin en fazla UR-GE Projesi yürüten kurumlarından olan BTSO, sektörlerin ihracatını artırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşlenmiş gıda ve dondurulmuş gıda sektörlerine yönelik yürütülen UR-GE projeleri çerçevesinde Bursalı firmalar, bu yıl 6.’sı düzenlenen “Bursa Food Point” alım heyeti etkinliğinde yabancı alıcılarla buluştu. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde 30 ülkeden yaklaşık 200 yabancı alıcının katıldığı etkinlik binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

“Food Point sektöre güç katıyor”

BTSO Gıda Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan, Food Point programına yurt dışından önemli alıcıların geldiğini belirtti. Alım heyetinin sektörün ihracatına önemli katkı sağladığını vurgulayan Sayılgan, “Türkiye’nin önemli gıda üretim merkezlerinden olan Bursa sahip olduğu potansiyeli ihracata da yansıtıyor. Sektörümüz UR-GE projeleri ile ciddi iş bağlantıları kuruyor. Alım heyeti programında iki gün boyunca Bursalı firmalarımız 1.000’in üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Gelecek yıl düzenleyeceğimiz organizasyon için çalışmalarımıza ara vermeden başladık. BTSO olarak firmalarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.” dedi.

“Birçok ülkeden alıcılarla görüştük”

Food Point katılımcılarından Hacı Hasan Oğulları firması sahibi Yüksel Aktaş, BTSO’nun organize etmiş olduğu alım heyetinde 30’dan fazla ülkeden gelen yabancı alıcıyı ağırladıklarını söyledi. Organizasyon için BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve ekibini tebrik ettiğini belirten Aktaş, “Stantlarımızı ziyaret ettiler, Bursa’mızın güzel ürünlerini deneyimlediler. Suudi Arabistan, Katar, Umman, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden ziyaretçilerle görüştük. Bunun yanı sıra müşterilerimizi fabrikamıza davet ederek güvene dayalı bir alışveriş yapmalarını sağladık. Bu organizasyonların büyüyerek devam etmesini istiyoruz.” diye konuştu.

“İngiltere, İtalya ve Dubai’den sipariş aldık”

Food Point organizasyonuna katılan firmalardan Eraslan Meşrubat yetkilisi Nadir Eraslan, Food Point alım heyetinin firmalarına değer kattığını söyledi. Etkinlikte İngiltere, İtalya ve Dubai’den siparişler aldıklarını belirten Eraslan, “Bizim için harika bir organizasyon oldu. Ürünlerimizi farklı ülkelerden gelen alıcılara tanıtma fırsatı bulduk. Alım heyeti firmamızın ihracatına ciddi katkı sağlayacak.” dedi.

Bursa Food Point’e Almanya, İsviçre, Balkan ülkeleri, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan başta olmak üzere gıda sektörünün başlıca hedef pazarlarından önemli alıcılar katıldı.

İsviçre’den organizasyona katılan Murat Hoş, Food Point tarzı programların ülke ihracatına yüksek katkısı olduğunu belirterek, “Food Point çerçevesinde İsviçre’den 15’e yakın büyük firma ile Bursa’ya geldik. Heyetteki firmalarımız için alım heyeti çok faydalı oldu. Önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam etmesini diliyorum. Bursa, Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odasına sahip olan bir şehir. BTSO ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“Yeni ticari anlaşmaların ilk adımlarını attık”

Food Point organizasyonuna katılan yabancı alıcılardan Rosproduct firma yetkilisi Irına Markova, Bursa’ya ilk kez geldiklerini ve çok beğendiğini söyledi. Etkinlik öncesi Bursa gıda sektörüne ilişkin araştırma yaptığını söyleyen Markova, “Kendi alanımızda hizmet veren firmalarla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Burada tanıştığımız firmalarla iletişimde kalarak yeni ticari anlaşmalar sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

“Gelecek yıl tekrar burada olacağız”

OKSO Firması yetkilisi Dordan Spomenko Bursa’ya ikinci kez geldiğini söyledi. Üyesi olduğu Sırbistan’ın Vojvodina Ticaret ve Sanayi Odası ile BTSO arasında iyi ilişkiler olduğunu dile getiren Spomenko, “Gelecek yıl tekrar Food Point’e katılmayı düşünüyoruz. Türkiye’de zaten çalıştığımız firmalar var ancak Bursa’dan daha önce iş yaptığımız bir firma olmamıştı. Burada ciddi görüşmeler gerçekleştirdik. Gerekli anlaşmaları yaptıktan sonra bazı firmalarla beraber iş yapacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Moldova’dan organizasyona katılan Panilino firması yetkilisi Serghei Josan ise Bursa’da çok güzel karşılandıklarını ve ilerleyen günlerde görüştükleri firmalarla birlikte iş yapmayı düşündüklerini söyledi.