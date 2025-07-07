Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü: '104 bin 733 gıda işletmesinde denetim yapıldı'

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 104 bin 733 gıda işletmesinde denetim yapıldığını ve bin 989’una idari yaptırım uygulandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 2025 yılı haziran ayı gıda işletmeleri yurt içi denetim sonuçları ile ilgili paylaşımda bulundu. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 104 bin 733 gıda işletmesinde denetim yapıldığını ve bin 989’una idari yaptırım uygulandığını duyurdu. Aynı zamanda toplam 154 milyon 672 bin 955 lira idari para cezası verildiğini açıkladı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"104 bin 733 gıda işletmesinde denetim yapıldı. Bin 989 idari yaptırım uygulandı. Toplamda 154 milyon 672 bin 955 lira idari para cezası uygulandı. 28 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi için denetimler kararlılıkla sürdürülmektedir."