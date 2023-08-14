Gıda zehirlenme şüphesiyle 60 kişi hastaneye başvurdu

Sakarya’nın Adapzarı ilçesinde sünnet düğününde ikram edilen yemekten zehirlenme şüphesiyle 60 kişi hastanelere başvurdu.

Rüstemler Mahallesi’ndeki bir sünnet düğününde ikram edilen yemeğin ardından 60 kişi mide ağrısı, ishal ve baş dönmesi şikayetleriyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH), Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler neticesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görenlerin bir bölümü taburcu edilirken tedavisi devam edenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.