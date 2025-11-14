Gıda zehirlenmesi alarmı: '3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen'

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik ailenin yedikleri kumpir ve midyeden zehirlenmesi gıda güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi durumlar yemek yedikten sonra 15 dakikadan 3 saate kadar ortaya çıkabilir" uyarısında bulundu.

Almanya’dan İstanbul’a tatile gelen 4 kişilik Böcek Ailesi, Ortaköy’de kumpir ve midye yedikten sonra rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan aileden anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Gıda güvenliğini bir kez daha gündeme taşıyan olayın ardından Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, kritik uyarılarda bulundu.

"Gıda zehirlenmesinde hijyen önemli"

Gıda zehirlenmelerinin temelinde hijyenin büyük rol oynadığını belirten Prof. Dr. Göral, son dönemde bazı vatandaşların midye tüketimi sonrası rahatsızlandığını ifade etti. Prof. Dr. Göral, "İki çocuk veya aile fertleri etkilenmiş. Midyenin hijyenine uyulmazsa salmonella, vibrio gibi bakteriler ve toksinler bulaşabilir, bu da gıda zehirlenmesine yol açabilir. Temiz ve bilinen yerlerden tüketildiğinde genellikle sorun yaşanmıyor. Ancak yaşlı, çocuk, bebek, hamile veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerde tablo ağır seyredebilir" dedi.

"Tüketici ve hazırlayıcıların dikkat etmesi gerekiyor"

Midyenin hazırlanması ve pişirilmesi sırasında hijyen kurallarına uymanın kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Göral, "Hazırlayan kişinin elleri, bıçaklar, malzemeler ve kesme tahtaları temiz olmalı; yemek yedikten sonra ellerin de temiz olması gerekiyor. Bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi durumlar yemek yedikten 15 dakikadan 3 saate kadar ortaya çıkabilir. Hafif vakalar dinlenme ve sıvı gıdalarla atlatılabilir, fakat orta ve ağır vakalarda mutlaka hekime başvurulmalı" ifadelerini kullandı.

Mayonezli gıdalara dikkat

Prof. Dr. Göral, kumpir gibi mayonezli gıdalarda da hijyenin önemine değinerek, "Staphylococcus gibi bakteriler uygun olmayan şartlarda ürüyebilir ve ciddi bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü veya şoka kadar giden tablolar oluşturabilir. Bu nedenle bilinen, güvenilir yerlerden alınması, yemek öncesi ellerin yıkanması ve hazırlayanların hijyen kurallarına uyması kritik. Hijyen sağlandığında gıda kaynaklı sorunlar genellikle önlenebilir" uyarısında bulundu.