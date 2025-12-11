Gıdanı Koru Bilinci İlkokul Sıralarında

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen eğitim çalışması kapsamında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisi İlknur Akdoğan, Hasan Özvarnalı İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Program, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle yürütülen “Gıdanı Koru – Sofrana Sahip Çık” kampanyası doğrultusunda gerçekleştirildi.

Öğrencilere Gıda İsrafı Bilinci Aşılandı

Eğitimde, dünyada ve ülkemizde karşılaşılan gıda kaybı ve israfının boyutları hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere, doğru tüketim alışkanlıklarıyla hem aile bütçesine hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanabileceği anlatıldı.

Kampanyaya Destek Devam Edecek

İlknur Akdoğan, bilinçli bir neslin geleceğin güvence altına alınmasında kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, bu tür eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Program sonunda öğrenciler kampanyaya aktif destek sözü verdi.