Gift Emmanuel Orban: 'Benim görevim gol atmak'

Başakşehir karşısında 3 dakikada hat-trick yapan Gent’in Nijeryalı golcüsü Gift Emmanuel Orban, “Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum” dedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Gent’e 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Müsabakada Gent’in 20 yaşındaki golcüsü Gift Orban, 3 dakikada hat-trick yaparak müsabakaya damga vururken, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha iyi olabilmek için her zaman çalıştığını aktaran Orban, “Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Kendimi geliştirmeyi hedefliyorum her zaman. Şanslı bir günümdeydim. Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Nijeryalı futbolcu, oyundan çıkarken Türk taraftarların kendisini alkışlamasından dolayı ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Orban, bu sezon başında Norveç ekibi Stabaek’ten Belçika takımı Gent’e transfer olmuştu.