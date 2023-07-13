Gine Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi kabul etti. Kande, kabulde güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine’nin Ankara Büyükelçisi Oumar Kande’yi kabul etti. Kande, kabulde güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Büyükelçisi Oumar Kande’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabulde Büyükelçi Oumar Kande, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Kande’nin oğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asker selamı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük çocuğu öperek karşılık verdi. Büyükelçilik mensuplarının takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.