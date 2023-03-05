Girdiği apartmanda eline ne geldiyse çalarak kayıplara karıştı

Bursa'da hırsızlık şüphelisi şahıs, girdiği apartmanda eline ne geldiyse poşete koyarak kayıplara karıştı.

Girdiği apartmanda eline ne geldiyse çalarak kayıplara karıştı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bursa’da hırsızlık şüphelisi şahıs, girdiği apartmanda eline ne geldiyse poşete koyarak kayıplara karıştı.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi şahıs girdiği apartmanda eline ne geldiyse poşete doldurdu. Apartmanın her katını gezen şüpheli, doldurduğu poşetlerle birlikte kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.