Girdiği evi soyarken polise yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan kadın polise yakalandı.

Girdiği evi soyarken polise yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde çok sayıda hırsızlıktan sabıkası bulunan kadın polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkız mahallesi, Sakarya caddesi üzerinde bulunan apartmanın 5 nolu dairesinde şüpheli kişilerin bulunduğu ihabrı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği alarma geçti.

H.Ö.(34) isimli kadın 3 adet çanta ve ziynet eşyası ile birlikte suçüstü yakalandı. Akçay Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen kadının yapılan incelemesinde 15 adet hırsızlık, kasten yaralama, gasp, tehdit, hakaret, motosiklet hırsızlığı, konut dokunulmazlığını ihlalden sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi. Çalıntı mallar daire sahibine teslim edilirken şüpheli adliyeye sevk edildi.