Giresun AKUT ekibi 8 günde 12 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’ya ve Adıyaman’da görev alan Giresun AKUT ekibi depremin ilk gününden bugüne kadar 3’ü çocuk 12 kişiyi enkazdan sağ kurtarmayı başardı.

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinde sahada enkaz altındakiler için mücadele eden 10 binlerce arama kurtarma ekibinden birisi olan Giresun AKUT ekibi 12 kişiyi sağ kurtarırken, 13 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Deprem bölgesinde Malatya Doğanşehir ve Adıyaman merkezde 12 gönüllüsüyle bulunan Giresun AKUT ekibi depremin ilk gününden itibaren bölgede görev yapmayı sürdürüyor. İlk günden itibaren ise 3’ü çocuk 12 kişiyi enkazdan sağ çıkarırken, 13 kişinin de cansız bedenine ulaştı.