Giresun AKUT ekibi hayat kurtarmaya devam ediyor

Giresun Arama Kurtarma Derneği (AKUT), merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından deprem bölgesinde hayat kurtarmayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından enkazlarda başlatılan arama-kurtarma çalışmalarını Malatya ve Adıyaman illerinde devam ediyor. Giresun AKUT ekibi Malatya’nın Doğanşehir’de 2 saatlik çalışma sonucu 43 yaşındaki Celal D. Ve 45 yaşındaki Bülent Z.’nin yanı sıra Adıyaman merkezde ise 3.5 yaşındaki Azra A ve annesi Hacire A.’yı depremden 40 saat sonra canlı olarak kurtardı. Aynı bölgede 5 saatlik çalışma sonucunda da 37 yaşındaki Fatma T. ile 4 yaşındaki Muhammed Yunus T.’yi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.