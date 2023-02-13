Giresun'da KYK yurtlarına depremzedeler yerleştirilmeye başlandı

Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelinde etkileri nedeniyle Yükseköğretim Kurulu 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına karar verilmesinin ardından Giresun’daki KYK Yurtlarına 105 depremzede yerleştirildiği, 300 depremzedenin de yerleştirileceği belirtildi. YÖK tarafından istisna tutulan öğrenciler için de 730 kapasite ayrıldığı kaydedildi.

Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen 10 ilde yaşayan depremzedelere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımız kullanıma açılmıştır. İlimizde şuana kadar 105 afetzede Seyyid Vakkas Yurdu B Bloğa yerleştirilmiştir. Ayrıca ilimizdeki oteller ve misafirhanelerde konuk edilen yaklaşık 300 afetzede vatandaşımız da yurdumuza yerleştirilecektir. İlk etapta depremzede vatandaşlarımızın barındırılacağı Seyyid Vakkas Yurdu, Sahil Yurdu, Giresun Yurdu, Gülpembe Hatun Yurdu ve Esma Serhat Hatun Yurdu belirlenmiştir. Yurtlarımızda, deprem bölgesinden gelen afetzedelerimiz için 7 /24 sıcak yemek, içecek ve temel ihtiyaçları karşılamaktadır” denildi.

İstisna öğrenciler için 730 kontenjan ayrıldı

YÖK tarafından istisna tutulan öğrenciler için de yurtlarda yer ayrıldığı belirtilen açıklamada, “Her ilde olduğu gibi öğrencilerimiz için nöbetçi yurtlar belirlenmektedir. İlimizde nöbetçi yurt olarak Sahil Yurdu belirlenmiş olup A Blokta 316 kız, D Blokta 414 erkek olmak üzere toplam 730 öğrenci için yurdumuzda kapasite ayrılmıştır. Yurtlarımızda kalmakta olup ailesi deprem bölgesinde ikamet eden öğrenciler, YÖK tarafından istisna tutulan öğrenciler, tıp fakültesi 4, 5 ve 6.sınıf öğrencileri, diş hekimliği 4 ve 5.sınıf öğrencileri, hemşirelik fakültesi 4.sınıf öğrencileri ile anne ve babası vefat etmiş öğrenciler, devlet koruması altındaki öğrenciler, zorunlu staj yapan ve ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilerin barındırılması sağlanacaktır” denildi.