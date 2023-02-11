Giresun Halk Eğitim bu defa depremzedeler için üretiyor

Giresun Halk Eğitim Merkezi eğitimcileri ve kursiyerleri bu kez depremzedeler için üretiyor.

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğretici ve kursiyerler, depremzedeler için başta polar battaniye olmak üzere bere, atkı ve polar panço üretiyor. Üretilen 500 battaniye ve diğer ürünlerin bir kısmı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderildiği belirtildi.

Giresun Şehit İsmail Bay Halk Eğitim Merkezi Müdürü Salih Uzun, depremzedelere bir nebzede sıcacık bir yarım eli uzatma adına üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını kaydederek “Depremzedeler için bin adet polar battaniye üretmek için kolları sıvadık. İlk etapta hızlı bir şekilde üretilen 500 adet battaniye deprem bölgesine gönderildi. Battaniyenin yanı sıra depremzedeleri sıcak tutacak olan bere, atkı ve polar panço da üretildi. Sağ olsunlar hocalarımız ve kursiyerlerimiz, bu konuda çok ciddi emek sarf etti. Bölge halkının acısını hafifletmek adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerinde kullanılmak üzere kefende kesilmektedir” dedi.