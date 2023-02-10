Giresun iş dünyası depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ildeki etkisi ile ülkemizi yasa boğan iki büyük depremin ardından Giresun iş dünyası, yüzyılın en büyük afetinden etkilenen bölge için seferber oldu. Bu kapsamda Giresun Valiliği önderliğinde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nın destekleriyle deprem mağduru bölgedeki illere ilk üç günde 27 tır yardım malzemesi ulaştırıldı.

Süreçle ilgili bilgi veren Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, “Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda tespit edilen ihtiyaçlar çerçevesinde çalışmalara başlanmış ve akabinde lojistik yardım ağı 24 saat kesintisiz oluşturulmuştur. İlk etapta elektrikli ya da tüplü ısıtıcılar, battaniye ve kışlık kıyafetler ile su ihtiyaçları temin edilmiş ve Giresun Valiliğimizin planlaması dahilinde AFAD Genel Merkezi’nin bizlere ilettikleri bölgelere birinci grup yardım tırlarımız ulaştırılmıştır. Ardından ise tüplü ısıtıcı, su, çocuk bezi, çocuk maması, su deposu, battaniye, mont, kaban, bot, muhtelif gıda malzemeleri, hijyen ve temizlik malzemeleri gibi acil ihtiyaçlar için Odamız bünyesinde oluşturulan Deprem Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla bir tedarik ağı kurulmuş ve çalışmalar bu kapsamda devam etmektedir. Bu vesileyle 15 milyona yakın insanımızı etkileyen iki büyük depremin izlerinin en kısa zamanda silinmesi adına gönderilen yardımlara yoğun ilgi gösteren Giresun iş dünyasına teşekkür eder, yardımların devamını dileriz”dedi.