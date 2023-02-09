Giresunlu balıkçılar bu kez depremzedelere yardım için 'Vira bismillah' dedi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen depremzedeler için Giresunlu balıkçılar, “Vira bismillah” diyerek yardım kampanyası başlattı.

Giresun’da denize açılmayan ve tezgahlarını açmayan balıkçılar depremzedeler için topladıkları yardım malzemesini devrem bölgesine göndermek için yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremzedeler için Giresun Balıkçılar Dayanışma ve Çevre Koruma Derneği Başkanı Şeref Alkan il ve ilçelerdeki balıkçılarla beraber yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Alkan, “Toplanan yardım malzemeleri balıkçı araçlarımıza yüklenerek deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Araçlarımızda gıda, su, ekmek, gibi ihtiyaç malzemeleri taşıyor. Bu nedenle balıkçılarımız dün ve bugün denize açılmadı ve tezgahlarını açmadı. Balıkçılarımız bugün depremzedeler için ’Vira bismillah’ dedi” ifadelerini kullandı.