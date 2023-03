Giresunspor'da destek ve üyelik toplantısı yapıldı

Giresunspor Kulübü tarafından düzenlenen Giresunspor’a Destek ve Üyelik Toplantısı’nda konuşan Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Hepiniz emin olabilirsiniz, elimizden geleni yapacağız" dedi.

Giresunspor Kulübü tarafından İstanbul’da ’Giresunspor’a Destek ve Üyelik Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya, Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, siyasi partilerin temsilcileri ve taraftarlar katıldı. Toplantıda konuşan Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Giresunspor için hiçbir zaman savaşmayı bırakmadık. Aldığımız tabloyu basın toplantısında da anlattım. 271 milyon TL’lik bir borç var. Bu borcun üzerine yaklaşık 30 milyon TL civarında FIFA’daki tahakkuk masrafları geldiğinde tablo 300 milyon TL. Ben hayatımda hiçbir zaman ağlamayı, sızlanmayı tercih etmedim. Her zaman çalışıp, bir yolunu bulmayı tercih ettim ve Giresunspor için hep beraber bunu yapacağız. Şu anda geldiğimiz den beri 15 milyon 600 bin TL ödeme yaptık. Bu yılın sonuna gelebilmemiz için takıma 92 milyon TL ödeme yapmamız lazım. Ayrıca ’Transfer yapamıyorsunuz’, diyorsunuz. Bu konuda da size bilgi vermek istiyorum. Biz bugün bütün borcumuzu ödesek dahi transfer yapamıyoruz. Çünkü FIFA’dan aldığımız bir transfer yasağımız var. Özellikle Jean Pyerre konusunu biliyorsunuz. Tabi dünyanın her yeri ile konuşuyoruz. Akşam 20.00’de eve gittiğim zaman gece 24.00’e kadar bunların Güney Amerika’daki ve Brezilya’daki avukatlarıyla görüşüyoruz. Ciddi bir hukuk kurumu oluşturduk. Aşağı yukarı 12 tane daha oyuncunun FIFA’da davaları var. Bunları da avukatlarımız çok yakından takip ediyor. Hepiniz emin olabilirsiniz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Olmaz diye bir şey yok. Giresunspor her zaman zorluk içindeydi. Ben 15 yıldır gelip de hiçbir zaman rahat bir durum görmedim ama bunu birlik olursak üstesinden gelebiliriz. Giresunspor çok büyük bir camiadır. Şehrimiz küçük olabilir. Ama yüreği ve kalbi büyük bir camiadır. Çünkü Giresunlular tek başına kalsa bile savaşacak kapasitede insanlardır. Bu duyguları da takımıma geçirmeye çalışıyorum. Çok karakterli bir takımımız. 7 aydır maaş almayan oyuncumuz var. Transfer yasağımız yazın da devam edeceği için mevcut kadroyu korumamız lazım. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki aylarda oyuncular için 1.5 milyon Euro ödeme yapmamız gerekiyor. Yani şöyle bir tablo, iki aşamalı çalışacağız. İlk aşamamız bu gemiyi limana sokacağız. Bu takımı düşürmeyeceğiz. İlk aşamamız için önümüzde olan 90 milyon TL’nin 40 milyon TL’sini toplamayı taahhüt ediyorum ama kalan 50 milyon TL için bizim de birlik olmamız lazım" şeklinde konuştu