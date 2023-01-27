Giresunspor ile Galatasaray 16. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla ligde 16. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 6-4’lük galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da Çotanak Spor Kompleksi’nde Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 45 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

16. randevu

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 20 golüne, Giresunspor 13 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Giresunspor 1-0’lık skorla kazandı.

12 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 9’u Süper Lig, 3’ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 12 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor’u yendi.

Deplasman karnesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 10 kez deplasmanda maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 23 puan topladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor. Aslan 20 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, ligde son olarak Fenerbahçe’ye konuk oldu ve sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 19 müsabakada filelerinde 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom, ayrıca bu sezon ligde oynadığı 8 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.

3 futbolcu kart sınırında

Galatasaray’da 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Berkan Kutlu ceza sınırında bulunan isimler. Bu 3 futbolcu, Giresunspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda 22. haftada oynanacak Ümraniyespor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Abdülkerim Bardakcı cezalı

Galatasaray’da, Giresunspor maçında defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’nın kart cezası bulunuyor. Bardakcı geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor müsabakasının son dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Buruk ile Keleş, 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde Buruk, Galatasaray ve Çaykur Rizespor’u, Keleş ise Sivasspor ve Giresunspor’u çalıştırıyordu. İki teknik direktör arasında oynanan 3 karşılaşmada Hakan Keleş, 1 kez sahadan galip ayrılırken, 2 karşılaşma ise berabere sona erdi.

Bahattin Şimşek düdük çalacak

Giresunspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.