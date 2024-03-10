Girişimci çocuklar fuarda

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ’Girişimci Çocuklar Fuar’da’ etkinliğinde, öğrenciler kendi imal ettikleri ürünleri satışa sundu.

Merinos AKKM Hüdavendigar Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe 9 ayrı ilçeden 50 farklı okuldan 200’ün üzerinde girişimci çocuk katıldı. Öğrenciler, 2 ay boyunca evlerinde okul arkadaşlarıyla birlikte ürettikleri ürünleri, etkinlikte kurdukları stantta satışa sundu. Süs eşyalarından, mutfak gereçlerine, çantalardan, giysilere kadar binlerce çeşit el emeği ürünün yer aldığı fuarda, girişimci çocuklar ürünleri satabilmek için birbirleriyle yarıştı.

’Çocuk Girişimciler Fuar’da’ etkinliğinin açılışını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, öğrencilerin girişimci ruhlarını ortaya çıkarmak ve üretkenliklerini artırmanın önemine değindi. Bu tür etkinlikler ile çocukların sosyalleşmesini ve girişkenliklerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Alireisoğlu, tüm öğrencilere ve velilerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

“Reel ekonomi ve girişimcilik başarının en önemli noktaları”

’Girişimci Çocuklar Fuarı’nın’ açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çocuklara tavsiyelerde bulundu. Girişimciliğin hayatta başarılı olmanın en önemli noktalarından biri olduğuna vurgulayan Başkan Aktaş, “Sevgili çocuklar, Bursa bir sanayi şehri, ekonomi ve girişimci şehri. Sizler de geleceğin iş insanlarısınız. Bu manada bir çaba göstererek başarıya ulaşmanız çok önemli. Bu etkinlik de sizler için önemli bir tecrübe” diye konuştu.

Anne babalara da seslenen Aktaş, çocukları korumak ve iyi yetiştirmek istersen onları reel sektörden, piyasadan ve gerçek hayattan koparmalarını, bunun hayattaki başarının en önemli noktalarından olduğunu sözlerine ekledi.

Başkan Aktaş ve Milli Eğitim Müdürü Dr. Alireisoğlu, daha sonra stantları gezerek öğrencilerin kendi imal ettikleri ürünlerden satın aldı. Girişimci öğrencilerden Çağan Akhan, okul arkadaşlarıyla birlikte, epoksi kullanarak hediyelik eşyalar ürettiklerini fuarda da bunları sattıklarını söyledi. Buradan kazanacakları parayla daha farklı malzemeler alarak bir sonraki fuara daha çeşitli ürünlerle katılmak istediklerini belirtti.