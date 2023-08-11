Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) liderliğinde ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilen INVENTREPRENEUR: Mucit Girişimci Hızlandırma Programı’nın ikinci dönemi tamamlandı. Programın dönem kapanışı 6 girişimcinin sunum yaptığı Mucit Girişimci Sahnesi isimli çevrimiçi bir etkinlikle gerçekleştirildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nıın (İSTKA) desteği ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) liderliğinde yürütülen INVENTREPRENEUR: Mucit Girişimci Hızlandırma Programı’nın ikinci dönemi Mucit Girişimci Sahnesi isimli çevrimiçi etkinlikle tamamlandı. BTM’nin Youtube kanalı üzerinden 10 Ağustos Perşembe günü canlı yayınlanan etkinlikte, programda yer alan 6 girişimci projelerini tanıttı, Patent Effect Kurucu Ortağı Mustafa Çakır ile Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı “Patent ile Değer Oluşturma” adlı bir de söyleşi gerçekleştirdi.

Programdan bugüne kadar 120 icatçı faydalandı

İki yıldır düzenlenen Girişimci Hızlandırma Programı, icadı olan veya icadıyla ilgili süreçleri sürdüren girişimcilere destek vermek amacıyla hayata geçirildi. Programdan ilk dönem 50, ikinci dönem 70 olmak üzere toplam 120 girişimci faydalandı. Girişimciler program kapsamında temel girişimcilik eğitimlerinden sanal prototipleme ve test faaliyetlerine, mentor ve yatırımcı eşleştirmelerden patent ve faydalı model danışmanlığına uzanan birçok imkandan faydalandı. Her dönemi 6 ay süren programın paydaşları arasında İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Teknopark İstanbul ile TÜMMİAD yer aldı.

Etkinlikte sunum yapan 6 girişim

Sunflower: Kurulum maliyeti olmayan, su buharlaşmasını engelleyen ve elektrik üreten yeni nesil güneş enerji sistemlerine yönelik bir girişimdir.

Prosthetic Worlds: Cerrahi operasyonlara yönelik tecrübenin kısa sürede ve düşük maliyetle elde edilmesini sağlayan hisse dayalı sanal gerçeklik eğitim sistemidir.

Agon: Her yıl 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan ve sağlık sektöründe milyonlarca dolar ek maliyet oluşturan Staphylococcus aureus isimli bakterinin yüksek hassasiyetle otonom olarak tespit edilmesini sağlayan erken uyarıya yönelik biyosensör uygulamasıdır.

Hatcherlabs: Girişim tarafından icat edilen masaüstü filament ekstruder makinesi 3D baskı atıklarını yeniden kullanılabilir filamentlere dönüştürerek ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

Tent Bant: Acil müdahale gerektirmeyen yaralanmalara yönelik pratik çözüm sunarak enfeksiyon risklerini minimize eden yenilikçi bir yara bandı ürünüdür.

Traick: Tiroid nodüllerinin ayırıcı tanısı için geliştirilmiş, erken teşhise olanak sağlayan AI tabanlı bir klinik karar destek uygulamasıdır.