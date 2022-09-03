Girişimci kadınlar sosyal sorumluluk projesini sürdürüyor

Satışlardan elde edilecek gelir bağışlanacak.

Kırkıcı, yönetimi ve üyelerinin katılımıyla Silivri Sanat Parkı'nda 1 Eylül itibariyle kurulan standa vatandaşların ilgisi yoğundu. Daha ilk geceden önemli derecede satışlar yapıldı.



CHP Belediye Meclis Üyesi ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şube Başkanı Süheyl Kırkıcı, Derneğin Kurucu Başkanı iş insanı Aynur Süleymanoğlu, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği temsilcileri kadın girişimcileri yalnız bırakmadı.

KIRKICI: DAYANIŞMA VE PAYLAŞMAYI ÖNEMSİYORUZ

Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı, başlattıkları ikinci el yardım kampanyasını Hürhaber'e değerlendirirken, “Dayanışma ve paylaşımı önemsiyoruz. Üniversiteye gidecek gençlere burs ve Asel bebeğimize yardım için yola çıktığımız bu çalışmamızın çok daha fazla noktada olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Duyarlılıkları için üyelerimize ve satış ortamının oluşmasından dolayı Silivri Belediyesine teşekkür ederiz. Kampanyamıza müşteri noktasında ilgi gösteren herkese de teşekkür ederiz, satın aldıkları ürünleri güzel günlerde kullansınlar.” dedi



Derneğin ikinci el kıyafet satışı standı 4 Eylül 2022 Pazar gününe kadar açık kalacak.