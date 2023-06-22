Girişimcilik merkezi StartGate 5 yıl içerisinde 3 Unicorn kazandıracak

Dijital Oyun ve Oyun Teknolojileri Girişimcilik Merkezi StartGate, kapılarını açtı. Sektöre önümüzdeki 5 yıl içerisinde 500 milyon TL yatırım yapmayı hedefleyen şirket, bu 5 yıl içerisinde ülkeye 3 Unicorn kazandırmayı hedefliyor. Öte yandan merkez, girişimcilere test ve deneyim laboratuvarları, uyku kapsülleri, akustik yalıtımlı online toplantı kabinleri gibi deneyimler sunacak.

Dijital oyun sektörüne giriş yapan StartGate, oyunun kurallarını yeniden yazacak. Sektöre ilk etapta 2023 yılında 200 milyon TL’lik yatırım yapan şirket, oyun geliştiricileriyle hem yatırımcıyı hem de yayıncı ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirecek. Önümüzdeki 5 yılda yatırım tutarını iştirakleriyle birlikte 500 milyon TL’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirten StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, “5 yılda ülkemize en az 3 Unicorn kazandırmayı ve ülkemizi dijital oyun endüstrisinin merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Dünyada 3.2 milyar ve Türkiye’de 42 milyon kullanıcı sayısıyla en hızlı gelişen dijital oyun dünyası, StartGate ile yeni bir döneme başlıyor. Oyun merkezi ekosistemi çatısı altında oyun geliştiricilerle hem yatırımcıyı hem de yayıncı ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirecek olan merkez, global yapısı sayesinde başarılı girişimcilere dünya pazarının yolunu açarak sektörde fark oluşturmaya hazırlanıyor.

Üniversiteler, teknoloji merkezleri ve pek çok global şirketin yer aldığı İstanbul’un ileri ofis merkezi Maslak’ta yer alan StartGate, 5 katlı ve 4 bin 215 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. StartGate kampüs; amfi alanları, toplantı odaları, seminer salonları ve 50 adet oyun geliştirme stüdyosu ile özel sektör yatırımlı en büyük yeni nesil buluşma merkezi olma niteliği taşıyor. Dijital oyun ve oyun teknolojileri odaklı kampüs, girişimcilere test ve deneyim laboratuvarları, uyku kapsülleri, akustik yalıtımlı online toplantı kabinleri, podcast ve vlog odası, müzik odası ve spor salonu gibi imkanlar da sunuyor.

“Her 2 kişiden biri oyun oynuyor”

StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, dijital oyun endüstrisinin en hızlı büyüyen sektörler arasında yer aldığını söyleyerek, “Yaklaşık 8 milyar nüfuslu dünyada 3.2 milyar kişi oyun oynuyor. Bu da dünya nüfusunun yüzde kırkına karşılık geliyor. Yaklaşık 85 milyon nüfuslu Türkiye’de 42 milyon oyuncunun olması da Türkiye’de iki kişiden birinin oyun oynadığı anlamını taşıyor. Sektör hızlı bir büyüme trendi içerisinde. Londra’nın ardından Avrupa’da en çok oyun yatırımı yapılan ikinci şehir İstanbul, üçüncü şehir Ankara olurken, StartGate bu alanda Türkiye’yi bir numaraya taşımayı ve dünyada dijital oyun endüstrisinin merkezi haline getirmeyi hedefliyor” şeklinde konuştu.

“Yatırımcı ve girişimciye güvenli liman”

StartGate’in bütünsel bir yaklaşımı benimsediğini anlatan Durmuş, “Sektörün tüm paydaşlarını tek bir çatı altında buluşturacağız. Merkezimiz sadece girişimci sayısıyla değil, girişim kalitesini de baz alan bir sisteme sahip. Bu sayede sektörde hayatta kalabilecek donanımlı girişimciler ve doğru konumlanmış uluslararası projeler çıkarmayı amaçlıyoruz. Böylece yatırımcılar merkezimizin güvencesiyle başarı oranı yüksek projelerle etkileşim halinde olacak ve oyun endüstrisine ilgi duyan yerli ve yabancı yatırımcılar da endüstriye daha güvenli şartlarda yatırım yapabilecek” ifadelerini kullandı.

“Girişimciye 8 farklı alanda destek”

Oyun endüstrisindeki girişimcilere de güçlü bir destek sunulacağının bilgisini veren Durmuş, “Oyun teknolojisi girişimcilerine altyapı, bilgi ve deneyim ekosistemi, eğitim ve mentorluk, şirketleşme, küresel sektör ağı, pazarlama, yatırım ve sektörel etkinliklerden oluşan 8 farklı alanda destek sunacağız. Girişimciler oyun geliştirme odaklı tasarlanan yeni nesil ofis olanakları, teknolojik donanım ve oyun geliştirme yazılımı imkanlarına erişim hakkına sahip olacak. Mevcut teknoloji ve altyapı gereksinimleri ile ilgili eğitim verilecek, alanında uzman isimlerden konularıyla ilgili danışmanlık sunulacak. Deneyimli eğitmenlerle tam zamanlı bütünsel koçluk desteği sağlayacağız. Birbirinden öğrenen ve birbiriyle büyüyen sayısız girişimin buluştuğu bir ekosisteme dahil olma ayrıcalığı yaşayacak olan oyun geliştiricilere, şirket kurulumundan profesyonel oyun stüdyosu olma aşamasına kadar tüm süreçlerde, global ölçekte hukuki bilgi birikimi paylaşımı sağlayacağız. Oyun geliştiricilere ayrıca pazarlama desteği, yatırım ve teşvik danışmanlığı, insan kaynakları ve hukuk desteği, kurumsal finansal destekler gibi kurumsal hizmetler de sunacağız. Potansiyel iş ortakları, yayıncılar ve yatırımcılarla bir araya gelebilecek girişimcileri bilgi paylaşımı etkinlikleri ve sektör paydaşlarıyla tanışabilecekleri buluşmalar da düzenleyeceğiz. Oyun endüstrisinin önemli pazarlama trendleri, dijital stratejiler, rakip analizi, reklam ve uygulama marketleri gibi çeşitli konularda geniş kapsamlı bilgi ve network paylaşımı yapılacak” diye konuştu.

Globale insan kaynağı yetiştirecek

StartGate’e başvuru yapan girişim stüdyoları başvuru formlarına web sitesinden ulaşabilecek. Başvurular uzmanlar tarafından sınıflandırılarak bilimsel seviyelere göre değerlendirilecek. StartGate’e giriş hakkı kazanan geliştiricilere sunulan fırsatlar ve destekler seviyelere göre farklılık gösterecek. Yurt dışındaki başarılı süreç değerlendirmelerinin StartGate’in uzman ekibi tarafından endüstriye aktarılması sağlanacak. Grup iştiraklerinden AcademyGate ile üniversite iş birlikleri, sektörel şirketlerin hizmet ve servislerinin eğitimleri yapılacak. İlk aşamada başvuranlar için yapılacak eğitimler, ilerleyen zamanlarda bireysel eğitimlere dönüşecek. Yine grup iştiraklerinden IdeaGate ile medya ve tanıtım desteklerine odaklanılırken, TalentUpGate ile de hem içerideki hem dışarıdaki stüdyolara hem de globale insan kaynağı yetiştirebilmek amaçlanıyor.