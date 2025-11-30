Gişe kazasında acı detay: Doktor Savran hayatını kaybetti

Tuzla Orhanlı gişelerinde meydana gelen kazayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Gişelere çarpan otomobilde yaşamını yitiren kişinin, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 27 yaşındaki asistan doktor Semih Savran olduğu öğrenildi.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Edinilen bilgiye göre Savran’ın kullandığı 34 MVF 612 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aşırı hızla gişelere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak genç doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.