Gişelerde uyuşturucuyla yakalan 2 şüpheliye gözaltı

Anadolu Otoyolu Bekirpaşa Gişeleri’nde durdurulan bir araçta uyuşturucuyla yakalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucu maddeyle yola çıkan bir aracı takibe aldı. Anadolu Otoyolu Bekirpaşa Gişeleri’nde durdurulan araçta bulunan B.B.A. (23) ve A.K. (30) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 795 adet extacy hap ile 31 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.