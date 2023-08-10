Global e-ticaretin önde gelenleri Dubai'deki Türk etkinliğinde buluşuyor

Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF’in aralık ayında Dubai’de düzenleyeceği ve bölgenin en büyük e-ticaret etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen etkinlikte, global e-ticaret ekosisteminin önde gelen oyuncuları yer alacak.

Global vizyonu olan markalar, özellikle MENA ve Körfez bölgesine odaklanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) emirlikler arasında en kalabalık başkent olan Dubai, bu pazarda başı çekiyor. Dubai; teknolojiye ve online alışverişe yatkın genç müşteri kitlesi, bürokratik kolaylıklar ve ülkeler arası ekonomik ve politik iş birlikler sayesinde birçok avantaj sunuyor. 2022 yılında BAE’deki toplam satışların yüzde 73’ü online olarak gerçekleşti. WORLDEF’ten yapılan açıklamaya göre, BAE’de e-ticaretin 2028 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 15’ten fazla büyümesi bekleniyor. 2026 yılında bölgede e-ticaret hacminin 50 milyar doları aşması öngörülüyor. Teknolojiye hakim tüketici tabanı, gelişmiş e-ticaret altyapısı ve e-ticaret ruhuyla Dubai, dijital ekonomide gelişmek isteyen işletmeler için dinamik bir ortam sunuyor.

Körfez bölgesinin en büyük e-ticaret etkinliklerinden

Bu çerçevede Dubai’de Körfez Bölgesi’nin en büyük e-ticaret etkinliklerinden biri düzenleniyor. Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat WORLDEF tarafından organize edilen etkinliğe global e-ticaret markalarının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen birçok e-ticaret firması da katılıyor. 5-6-7 Aralık tarihleri arasında Dubai Jebel Ali’deki JAFZA Kongre Merkezi’nde düzenlenecek WORLDEF DUBAI, Türk şirketler için önemli fırsatlar barındırıyor. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, Dubai e-ticaret etkinliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Dubai’deki networkü Türk e-ticaret ekosistemine açmayı hedefliyoruz”

“WORLDEF olarak küresel vizyonumuz çerçevesinde bölgenin en büyük e-ticaret organizasyonu olmayı hedefliyoruz” diyen Nart, “Dubai’de çok güzel bir Türk imajı ve algısı var. Bu algıyı fırsata dönüştürmek istiyoruz. Tabii ki de kolay değil! Bu zorluğu aşmak için en önemli yol, network... Platform olarak bu networkü Türk e-ticaret ekosistemine açmayı hedefliyoruz. Noon, Namshi, Amazon ve diğer tüm büyük oyuncular bu etkinliğe katılacak. Yani e-ticaretin global oyuncuları ile Türk şirketleri Dubai’de bir araya getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Dubai bu bölgenin açılan kapısı”

Dubai’de şirket kurulumundan servis sağlayıcılara, e-ticaret depoları, fintech’ler, teknoloji şirketleri ve bütün yerel e-ticaret ekosistemini Türk ekosistemi ile bir araya getireceklerini belirten Nart, “Bu bölgede e-ticaret yapmak istiyorsanız Dubai bu bölgenin açılan kapısı. Bu kapıdan giren e-ticaret markaları aynı zamanda Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Ürdün, Kuzey Afrika ülkelerinin kapılarını da açmış oluyor. Aslında bütün bir bölgede yer almış oluyorsunuz. Buradaki fırsatları halen Çin, Hindistan ve Amerikalı şirketler değerlendiriyor. Türk şirketlerin de bu pazarda yer alması lazım. Türk e-ticaret ekosistemini bu pazara açmaya azmettik” diye konuştu.

“Türk ürünleri Dubai’de üst seviyede ilgi görüyor”

Etkinlikte, Türk e-ticaretçilerin Körfez Bölgesi’nde satış yapabilmesi için gerekli tüm süreçleri öğrenme fırsatı bulacağını ifade eden Ömer Nart, “Dubai’de online mağaza nasıl açılır, nasıl e-ticaret satışı yapılır? Başarılı satıcılar nasıl satış yapmışlar? Türk şirketler bu benzeri birçok sorunun cevabını bu etkinlikte bulacak. Burada çok ciddi bir network imkanı olacak. Türk e-ticaret ekosistemi olarak buradaki pazardan payımıza düşeni almak için çok önemli bir fırsat sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Nart, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu bölge bizim için çok önemli. Türkiye olarak burada çok ciddi bir ağırlığımız olabilir. Büyük bir potansiyelimiz var. Buraya iş yapmak için gelen Türkler ciddi anlamda e-ticaret fırsatları ile karşılaşabilir. Çünkü Türk ürünleri Dubai’de üst seviyede ilgi görüyor. Dolayısıyla Türk üreticileri ve e-ticaretçileri 5-7 Aralık’ta Dubai’de yapacağımız WORLDEF DUBAI’ye bekliyoruz.”