Global Lojistik Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek

İstanbul, Ocak ayında Global Smart Logistics & E-Commerce Summit’e ev sahipliği yapacak.

Ocak ayında İstanbul’da düzenlenecek olan Global Smart Logistics & E-Commerce Summit, dünya çapında lojistik ve teknoloji devlerinin buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Zirvenin en dikkat çeken gelişmelerinden birinin ise etkinlik öncesinde Uber’in Türkiye’ye yönelik beş yıl içinde 200 milyon dolarlık yatırım ve İstanbul’da küresel bir teknoloji merkezi kurma planını açıklaması olacağı belirtildi.

Sektör temsilcileri, bu gelişmenin Türkiye’yi yalnızca bölgesel bir dağıtım noktası olmaktan çıkarıp, yapay zekâ destekli lojistik inovasyonları için bir çekim merkezi haline getirebileceğini belirtiyor. Zirvede Microsoft, Google, Amazon Web Services ve DHL Group gibi sektör devlerinin üst düzey yöneticilerinin de yer alması bekleniyor.

Organizatörlerden alınan bilgiye göre, panel ve oturumlarda AI tabanlı rota optimizasyonu, otonom teslimat sistemleri ve veri odaklı e-ticaret modelleri gibi stratejik konular masaya yatırılacak.

JetiGo’nun yapay zekâ motoru

Yapay zekâ destekli teknolojilerin yaygınlaştığı lojistik sektöründe, Türkiye’de geliştirilen yerli çözümler de küresel alanda dikkat çekiyor. Bu çözümlerden biri olan JetiGo Otomasyon Sistemi, yapay zekâ destekli karar sistemlerini kullanarak lojistik operasyonlarında verimliliği artırıyor.

Şirket yetkilileri, kendi mühendislik altyapılarıyla geliştirdikleri gerçek zamanlı çok parametreli karar motoru ve akıllı görev atama algoritmasının, operasyonel süreçlerde verimliliği artırdığını belirtiyor. Sistemin; trafik yoğunluğu, sipariş hacmi, kurye konumu ve müşteri önceliği gibi değişkenleri analiz ederek operasyonel verimlilikte yüzde 40’a varan artış ve teslimat sürelerinde kısalma sağladığı ifade ediliyor.

JetiGo’nun yapay zekâ motoru, Türkiye pazarında Getir Yemek, Yemeksepeti (Delivery Hero Group), Migros Yemek ve Trendyol Yemek gibi platformların operasyonel sistemlerinde de kullanılıyor.

Menekşe Boztepe, zirvede yapay zekâ dönüşümünü anlatacak

JetiGo’nun Kurucusu ve Genel Müdürü Menekşe Boztepe, zirvede "AI-Driven Logistics Transformation" oturumuna özel davetli konuşmacı olarak katılacak. Boztepe, Türkiye’de yapay zekâ tabanlı lojistik sistemlerinin gelişimi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

IEEE Senior Member, Hackathon Raptors Fellow ve Türkiye Bilişim Derneği üyesi olan Boztepe, aynı zamanda yakın zamanda faaliyete geçmesi beklenen Women in AI Turkey Chapter Başkanlığı görevini de yürütecek.

"Yapay Zekâ ile Geleceği Kodlamak" adlı kitabın da yazarı olan Boztepe, SaaS Summit & Buildathon 2025’te jüri üyeliği yapmış ve çeşitli webinar serileri ile mentorluk programlarında yer aldı. Boztepe, geliştirdikleri sistemin yaklaşımını, "Kurduğumuz sistem, insan sezgisiyle makine zekâsını aynı anda çalıştırabilen bir karar yapısı oluşturdu. Lojistikte artık tahmin değil, öngörü yönetimi dönemi başladı" sözleriyle ifade etti.

Bağımsız sektör uzmanları, Boztepe’nin öncülüğünde geliştirilen sistemin uluslararası ölçekte ölçeklenebilir bir model oluşturduğunu ve bu yönüyle Türkiye’yi AI tabanlı lojistik inovasyonlarında öne çıkardığını ifade ediyor.