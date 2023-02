Globalleşen dünyada helal belgesinin önemi artıyor

TAKİP ET

Tekirdağ’da ticarette helal bilgilendirmenin önemi ve güncel gelişmeler konusunda seminer gerçekleştirildi. Helal Akreditasyonu Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, globalleşen dünyada helal belgesinin önemin arttığını belirtti.

Tekirdağ’da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyonu Kurumu tarafından düzenlenen Ticarette helal bilgilendirmenin önemi ve güncel gelişmeler seminerine Helal Akreditasyonu Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu katıldı.

Soylu yaptığı açıklamada, “Bundan sonra yurt dışına açılmalarda bu artık giderek farkındalığı artmakta olan helal belgelendirme ve bu helal belgeleriniz karşılıklı tanınması ile ilgili olarak uluslararası gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Öncelikle neden helal belgelendirme biliyorsunuz bir zamanlar sadece helal denildiği zaman insanın aklına et ürünleri gelmektedir. Hayvanlar kesildi mi kesilmedi mi? bu hususlar akla gelmektedir. Tabii ki işin en önemli kısmı ettir, gıdadır fakat artık bu hayvan kesiminden farklı alanlara da yaygınlık göstermektedir. Bugün helal belgelendirmenin önemi giderek artmakta neden çünkü artık pek çok gıda maddesinin içinde hatta gıda da olmasına gerek yok başka ürünlerin içinde çok fazla sayıda katkı maddesi kullanılır hale gelmiştir. Katkı maddelerinin çeşitlenmesi o ürünlerle ilgili olarak da helallikle ilgili sorunları insanın zihnine getirebilmektedir. Çok fazla katkı maddesi ve bu katkı maddelerinin farklı menşeilerden farklı ülkelerden gelmesi artık helal belgelendirmeyi çok önemli hale getirmekte farkındalığını arttırmaktadır. Bu helal belgelendirmesinin belki biz Türkiye’de çok fazla önemini görmüyoruz. Ancak yurt dışına çıktığımız zaman özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu gayrimüslim ülkelerde çok daha fazla önem arz ettiğini görüyoruz” dedi.

Gönüllülük esasına dayalı

Soylu açıklamasının devamında, “Biraz önce helal belgelendirmesini sadece et kesimi, hayvanı kesimi ile et üretimi ile veya sadece gıda ile ilgili olmadığını da söylemiştim. Artık bugün gıdanın dışında pek çok alanda helal belgelendirmesinden bahsedebiliyoruz. Helal ekonomisinin büyüklüğü bu çok subjektif bir kavram esas itibariyle farklı araştırmalar var farklı rakamlar var. Ancak meseleye sadece ekonomik büyüklük olarak bakmak da çok doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü güvenilir bir helal belgelendirme sistemi güvenilir bir helal belgelendirmenin denetim sisteminin kurulması meselenin ekonomik ve ticari boyutunu çok ötesine geçtiğini göstermektedir. Güvenilir bir belgelendirme sisteminin bütün dünyada kurulması karşılıklı tanıma sisteminin kurulması ekonomik büyümenin çok daha ötesindedir, bizim sorumluluğumuz dahilindedir. Helal belgelendirmede farklı yaklaşım ve uygulamaları bütün dünyada çok rahatlıkla her yerde görebiliyoruz. Türkiye gibi pek çok ülkede helal belgelendirmesinin ihtiyari olduğu, yani gönüllülük esasına dayandı isteyen kuruluşlar helal belgesi alabilir. İsteyen almaz. Bu tamamen firmaların tercihine bırakılmış bir husus” dedi.