Globee Awards'tan Vestel'e 1 Altın ve 1 Gümüş ödül

Vestel, hayatı kolaylaştıran üstün teknoloji üretiminin yanı sıra, tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi uygulamalarıyla hizmet kalitesini sürekli artırıyor. Şirket son olarak müşteri hizmetleri ve pazarlama uygulamalarında küresel ölçekte en iyilerin seçildiği Globee Sales’de 1 Altın ve 1 Gümüş ödülün sahibi oldu.

Dünyanın dört bir yanından markanın katıldığı Globee Sales, Marketing, Customer Success and Operations Awards ödül programında yarışan Vestel, özgün müşteri hizmetleri programlarıyla bir Altın ve bir Gümüş ödülü almaya hak kazandı.

Altın ödül ‘Beyaz Eşya Analitiği’ne

Globee Awards ‘İş Zekası Çözümü’ kategorisinde ‘Beyaz Eşya Analitiği’ projesi ile Altın Ödüle layık görülen Vestel Müşteri Hizmetleri, bu proje ile IOT ürünlerden gelen verileri analiz ederek müşterilere bakım önerileri sunuyor. Böylece ürün ömrünü uzatırken hizmet süreleri ve arıza hizmetleri maliyetleri de azaltılmış oluyor. Ayrıca proaktif hizmetler sayesinde de müşteri memnuniyetini artırıyor. Ürün tasarım süreçlerine bölgesel girdi sağlayarak toplanan veriler de müşteri hizmetleri için iş değeri oluşturuyor.

‘Beyaz Eşya Ürünlere Yazılım Yükleme/Veslink’ projesine Gümüş Ödül

Vestel Müşteri Hizmetleri ayrıca ‘Beyaz Eşya Ürünlere Yazılım Yükleme/Veslink’ projesi ile de ‘Müşteri Hizmetleri için En İyi Yeni Ürün-Hizmet’ kategorisinde Gümüş Ödül almaya kazandı. Proje, şirketin üretmiş olduğu beyaz eşya ürünlerinde yazılım kaynaklı elektronik kart arızalarına yedek parça değiştirmeden yazılım güncelleyerek çözüm sunmak için tasarlandı. Ayrıca donanım olarak aynı yazılımı farklı olan yedek parça kodlarını tekilleştirerek kart ortaklaştırma sürecini devreye alarak teknolojiyle bütünleşen yenilikçi hizmetlerle daha hızlı ve daha verimli hizmetler sunabiliyor. Proje, müşteri memnuniyetini artırırken sürdürülebilirliği de önemli katkılar sağlıyor.