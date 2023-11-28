Gluten hassasiyeti olan Yıldırımlılara destek

İmardan kentsel dönüşüme, yol çalışmalarından yeşil alanlara, spor tesislerinden kültür merkezlerine kadar Yıldırım’ın çehresini değiştirecek önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, insanı önceleyen hizmetleriyle gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Çölyakla Yaşam Derneği ile birlikte gluten hassasiyetine dikkat çekmek ve Çölyak hastalığıyla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla 265 glutensiz gıda kolisini, ilçede yaşayan Çölyak hastalarına dağıttı. Gluten hassasiyeti olan vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını ve bunun toplum tarafından yeterince bilinmediğine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çölyak hastalığı; ince bağırsağın, gluten proteinine karşı gösterdiği alerjik tepki nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıkla mücadele edenler, içinde gluten bulunan buğday, yulaf, arpa ve çavdar gibi tahılları tüketememektedir. Bu hassasiyetin kontrol altında tutulmasının tek yolu ise glütensiz besinlerden oluşan diyet programı uygulamaktır” dedi.

Glutensiz gıdaların normal gıdalara oranla pahalı olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Gerek glutensiz gıdaların pahalı olması gerekse de toplumsal farkındalığın henüz tam anlamıyla oluşmaması nedeniyle bu hastalıkla mücadele eden kardeşlerimiz çeşitli zorluklarla karşılaşıyorlar. Biz de bu hastalığa dikkat çekmek ve toplumdaki dayanışma ruhunu pekiştirmek için çölyak hastaları için bir gıda kolisi hazırladık. Ramazan ayında 235 hemşehrimize glutensiz gıda kolisi ulaştırmıştık. Ekiplerimiz, bu ay Yıldırım’daki yaklaşık 265 gluten hassasiyeti olan kardeşimize gıda kolilerini ulaştırıyor. Yıldırım Belediyesi olarak; çölyak hastalığının farkındayız” diye konuştu.