Glütensiz Kafe ile sağlıklı yaşam

Kocaeli’de geniş ürün yelpazesi ve hızlı konseptiyle vatandaşların öncelikli tercihi haline gelen Antikkapı A.Ş.’nin kafeleri, glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için ürün yelpazesine glütensiz ürünleri de ekledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Antikkapı A.Ş’nin yeni markası Hassas Glütensiz Kafe, doğayla iç içe olan ferah ortamıyla dikkat çeken İzmit Millet Bahçesi’nde hizmet veriyor. Sosyal yaşamda yiyecek seçimi konusunda pek çok zorluk yaşayan çölyak hastaları ve glüten duyarlılığı olan bireyler için özel olarak planlanan kafe, bu önemli ihtiyaca cevap vererek vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Türkiye’de her 100 kişiden 1’inde görülen çölyak hastalığı kapsamında düşünülerek titizlikle tasarlanan Hassas Glütensiz Kafe’nin menüsünde glütensiz simit, simit tabağı, falafel, humus, pizza çeşitleri, lahmacun, tavuk ızgara, sandviç ve salata çeşitleri gibi glutensiz paketlenmiş yiyeceklerin yanı sıra tatlı ve sıcak-soğuk içecekler bulunuyor. Böylece çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan bireyler, dışarıda da gönül rahatlığıyla lezzetli seçeneklere ulaşabiliyor.

Sadece çölyak hastaları ve glüten duyarlılığı olanlara değil, herkese ortam sunuyor

Hassas Glütensiz Kafe, haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Burada sadece çölyak hastaları ve glüten duyarlılığı olanlara değil, sağlıklı beslenmeyi tercih eden tüm vatandaşlara konforlu, hijyenik ve güvenilir ortam sunuyor. Hassas Glütensiz Kafe, misafirlerine hem sağlıklı hem de güvenilir beslenme imkânı sağlarken, sosyal hayatın içinde kendilerini rahat ve özel hissetmelerini mümkün kılıyor. Böylece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı ve kapsayıcı sosyal yaşamı destekleyerek, vatandaşların her kesimine dokunan örnek bir hizmet sunuyor.