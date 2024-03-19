GMKA 2024 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programını ilan etti

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Güney Marmara Bölgesinde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek için 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOPEP) uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren GMKA, Büyükşehir statüsündeki illerden azami 4, diğer illerden azami 3 proje başvurusu alarak Bakanlığın değerlendirmelerine sunacak. Bu kapsamda Balıkesir için azami 4 ve Çanakkale için azami 3 proje olmak üzere toplam 7 proje değerlendirilebilecek. İlan edilen 2024 Yılı SOGEP kapsamında aşağıda sunulan öncelikler ve örnek projeler doğrultusunda projelerin geliştirilmesi, Bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sunulması bekleniyor. Ön başvuru aşamasında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Öneri Formu’nun en geç 22 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 17’ye kadar www.gmka.gov.tr web adresi üzerinden tamamlanması bekleniyor. Ayrıca bu web adresinden program detayları, öncelikler, destek limitleri gibi ayrıntılı bilgilere de ulaşılabiliyor. Ajans tarafından uygun bulunan proje fikirleri ikinci aşamaya geçecek olup, Başvuru Sahibi kurum ile birlikte GMKA koordinasyonunda proje geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.